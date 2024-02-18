الإطاحة بوفاق مختص في الاتجار بالمنقولات الأثرية والاحتفاظ بعنصر نسائي (الحرس الوطني)

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داهمت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بطبربة (اقليم تونس) ومصلحة التوقي من الإرهاب، احد منازل المشتبه بهم في التورط في الاتجار بالمنقولات الاثرية.



وقد تم وفق بلاغ صادر مساء يوم السبت عن الادارة العامة للحرس الوطني، ضبط عنصر نسائي وحجز 5 مسدسات نارية أثرية، و4 أحجار بلورية كبيرة ومتوسطة الحجم، وتمثال معدني، و28 قطعة نقدية أثرية، ومجموعة من المخطوطات، وكاشف معادن، ومسحوق بني يشتبه في كونه من مادة "التبر". وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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وتمت هذه العملية إثر توفر معلومات لدى الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بطبربة (إقليم تونس) مفادها تعمد أحد متساكني الجهة الاتجار بالمنقولات الأثرية.











