المنتخب المغربي لكرة القدم - تجديد الثقة في المدرب وليد الركراكي

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تجديد ثقتها في وليد الركراكي، مدربا للمنتخب المغربي.



وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، نشرته اليوم الإثنين، على موقعها الرسمي، تجديد الثقة في وليد الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، مانحة إياه كل وسائل الدعم والمؤازرة من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها كرة القدم المغربية.





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وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات، فوزي لقجع، عقد عدة اجتماعات تقييمية، مع الناخب وليد الركراكي، بخصوص مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقامة حاليا في كوت ديفوار.



وتابع أنه تم خلال هذه الاجتماعات استعراض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند دور ثمن النهائي وهو ما ولد لدى جميع مكونات كرة القدم المغربية شعورا بالأسف والحسرة.



وأبرز أنه تم الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب افريقيا.



وحسب البلاغ، أكد لقجع على ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المكانة التي تستحقها من أجل إسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستستضيفها المملكة، صيف السنة المقبلة.



ر-هس