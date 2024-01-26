منتدى الفكر التنويري التونسي يخصص لقاء للتعمق في مسيرة الاديب الفقيد أحمد الطويلي

خصص منتدى الفكر التنويري التونسي اللقاء الذي نظمه اليوم الجمعة بقاعة صوفي القلّي بمدينة الثقافة، وحضرته كوكبة من أهل الفكر والثقافة والإعلام للتعمق في مسيرة الأديب الفقيد أحمد الطويلي (1942 - 2022) الملقّب بـ "الأديب الطّلعة".

وتناول المتدخّلون في هذه الندوة الفكرية والتي أُقيمت بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، أبرز محطات المسيرة الأدبية والنضالية لهذا الاديب مع تسليط الضوء على أهم المناقب الإنسانية لهذا الكاتب .

وأكد الكاتب والصحفي محمد المي (رئيس منتدى الفكر التنويري التونسي) في كلمة افتتاحية أن هذا اللقاء يُعنى بأعلام الثقافة التونسية ويوثّق لمسيرة أعلام الأدب والفكر في تونس مع التعريف بمنجزاتهم وتوثيق أبرز جوانب مسيراتهم. كما قدّم الإصدار الجديد المخصّص للكاتب الفقيد أحمد الطويلي وهو الإصدار رقم 31 الذي ينشره المنتدى منذ بدء نشاطه سنة 2017 .

وعن أحمد الطويلي، يقول محمد المي إنه جامعيٌّ معروف و"حالة استثنائية" في المشهد الثقافي التونسي وهو "أغزر الأدباء والكتاب إنتاجا إذ ناهزت كتبه المائة والثلاثين كتابا في مواضع مختلفة ومتفرقة". ويضيف أيضا أن الطويلي اهتم بالأدب التونسي خاصة وبالثقافة التونسية عامة منها عديد المواضيع التي تعنى بالثقافة الشعبية كالعادات والتقاليد والاهتمام بأولياء الله الصالحين، إلى جانب مواضيع تهم النخبة العالمة.



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وتناوب عدد من الكتّاب والجامعيين على تقديم مداخلات تتعلّق بمسيرة أحمد الطويلي المهنية والأدبية . واستهلّ الكاتب عبد الرحمان الكبلوطي سلسلة هذه المداخلات بالحديث عن مدينة القيروان في مؤلفات الدكتور أحمد الطويلي. ومن أهم هذه الإصدارات، تحدّث الكبلوطي عن كتاب "الصداق القيرواني" الصادر سنة 2007 و"شهيرات القيروان" و"تاريخ القيروان الثقافي والحضاري" و"رمضان بتونس وفي كتب التراث" و"الاحتفال بعيديْ الفطر والأضحى" وغيرها من الكتب المتعلّقة بمدينته القيروان والبالغ عددها حوالي 15 كتابا.

واستمع الحاضرون إلى مداخلة بعنوان "المسألة الحضارية في آثار أحمد الطويلي" قدّمها الأستاذ محسن العمري، ومداخلة للأستاذة فوزية الصفار الزاوق حول "مشاهير العرب والإصلاح في رحابة الهوية". وتطرّقت الأستاذة كوثر بولعابي في مداخلتها على "الكتابة الموجهة للطفل في تجربة الدكتور أحمد الطويلي". أما الأستاذة هيام التركي فقد تمحورت مداخلتها حول "القراءات الثلاث للطويلي حول ابن خلدون".

وتحدّثت الدكتورة صدق السلامي في مداخلتها عن "الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال مؤلفات الطويلي". أما الدكتورة حنان التابعي فقد تطرّقت إلى القضية الفلسطينية من خلال كتابات الطويلي في مداخلة بعنوان "فلسطين الصامدة والتونسيون". واختتم الطيب الطويلي (نجل الفقيد) سلسلة هذه المداخلات بالحديث عن أعمال أحمد الطويلي وإسهاماته الأدبية والبحثية.

والفقيد أحمد الطويلي متحصل على دكتوراه الدولة في اللغة والآداب العربية وأستاذ مبرز بالتعليم العالي، مولود بمدينة القيروان سنة 1942 وصاحب أكثر من 130 كتابا في البحث والتحقيق والدراسة والمقالة والقصة.

زاول تعليمه الابتدائي بالقيروان والثانوي بالمعهد الصادقي بتونس والعالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس، ودرس بجامعة "هايكوك" للغات بكوريا الجنوبية وجامعة قطر، وله العديد من البرامج والمسلسلات الإذاعية التي تم بثها على امتداد السنوات الفارطة.

ترك الراحل أحمد الطويلي مجموعة هامة من المؤلفات في التحقيق على غرار "رسالة محمد المناعي إلى أحمد باي في الشكوى من أحمد ابن أبي الضياف وجماعته" و"العقد المنضد في أخبار الباشا أحمد لمحمد بن سلامة " و"مناقب أصحاب أبي الحسن الشاذلي" و"تآليف الجنرال حسين" وغيرها.

كما صدرت له مؤلفات عديدة حول تاريخ تونس الثقافي والحضاري من ذلك "تاريخ مدينة تونس الثقافي والحضاري" و"تاريخ القيروان الثقافي والحضاري" و"في الحضارة العربية بتونس و"الحياة الأدبية بتونس في العهد الحفصي" وغيرها.

ومن كتب التراجم التونسية له "أبو الحسن علي الحصري القيرواني, و"ابن خلدون في الدراسات والأبحاث العلمية" و"عبد العزيز الثعالبي: مسيرته ونضاله الفكري والسياسي" و"عثمان الكعاك: حياته ومؤلفاته"، فضلا عن تراجمه المشرقية التي شملت خاصة "مالك ابن أنس وأئمة السنة" و"أبو الطيب المتنبي" و"أبو عثمان الجاحظ" وغيرها.

واهتم الفقيد أيضا بالمرأة وألّف العديد من الكتب حول المرأة والعشق من ذلك "الصداق القيرواني" و"عمر الخيام شاعر الحب والحياة"و"المرأة ملهمة الأدباء والشعراء" وغيرها، إلى جانب كتاباته القصصية منها "المسافر" و"قسمة وطرح" و" الليل يأتي" ومؤلفاته حول أدب الرحلة على غرار "من سيول إلى سنغافورة رحلة عشرة بلدان في الشرق الأقصى" و"رحلة الشرق والغرب رحلات إلى الهند والعراق وفرنسا واسبانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية".