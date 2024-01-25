الناتج البنكي الصافي للشركة التونسية للبنك بلغ 696،4 مليون دينار لسنة 2023

عرف الناتج البنكي الصافي للشركة التونسيّة للبنك، استقرارا في مستوى 696،4 مليون دينار، موفى ديسمبر 2023، مقارنة بسنة 2022، وذلك نتيجة لارتفاع منتجات الاستغلال البنكية بنسبة 13،5 بالمائة لتناهزقيمتها 1،460 مليون دينار وتكاليف الاستغلال البنكي بنسبة 28،58 بالمائة أي قيمة 753،6 مليون دينار.



وبحسب مؤشرات النشاط الخاصة بالمؤسسة البنكية، تولت نشرها بورصة تونس، فقد حقّقت ودائع العملاء زيادة بنسبة 3،82 بالمائة، ما بين ديسمبر 2022 وديسمبر 2023، وقدّرت ب10239،7 مليون دينار، وذلك بفضل ارتفاع الودائع تحت الطلب (ب2،88 بالمائة الى 3805،8 مليون دينار) وودائع الادخار (ب9،69 بالمائة الى 4245،9 مليون دينار) والودائع الآجلة (بنسبة 1،7 بالمائة الى 1861،5مليون دينار).





...



وارتفعت موارد الاقتراض، بدورها، لتبلغ 670،9 مليون دينار، موفى شهر ديسمبر 2023، متطورة بنسبة 6،24 بالمائة، مقارنة بمستواها خلال شهر ديسمبر 2022.



في المقابل، تراجعت القروض الصافية للعملاء، بنسبة 5،36 بالمائة، لتبلغ قيمتها 10430،5 مليون دينار، نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2023.



وناهزت أعباء الإستغلال، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، نسبة 45،97 بالمائة، مقابل 42،19 بالمائة قبل ذلك بسنة.