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الحماية المدنية: وفاة تسعة أشخاص وإصابة 412 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

Publié le Jeudi 25 Janvier 2024 - 11:43 قراءة: 0 د, 17 ث
      
سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة تسعة أشخاص وإصابة 412 آخرين في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية.

وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ الخميس، أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 422 تدخلا، بينها 93 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و294 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و29 تدخلا لإطفاء الحرائق.

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