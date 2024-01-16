بنزرت: الاحتفاظ بسائق الشاحنة التي تسببت في إصابة عدد من العمال الفلاحيين

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت ،والمساعد الاول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي ،بانه تم الاحتفاظ بسائق الشاحنة التي تعرضت لحادث انزلاق تسبب في أصابة 36 عمالا وعاملة بالقطاع الفلاحي وذلك على مستوى الطريق الجهوية عدد 51 الرابطة بين بنزرت وسجنان بمنطقة هنشير بوشتيب من عمادة تسكراية بمعتمدية بنزرت الجنوبية.

وأضاف المصدر ذاته لمراسل "وات" بالجهة قوله "سيتم عقب استكمال الأبحاث عرض السائق على انظار النيابة العمومية بتهمة الجرح على وجه الخطا ".

وفي ذات السياق تولى والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، تكليف الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد بمتابعة الوضع الصحي لجميع المصابين ،على مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية.

و أفادت مصالح التفقدية الجهوية للشغل ببنزرت ان مصالحها ستتولى من جهتها اتخاذ الإجراءات اللازمة في علاقة بالمسؤولية الشغلية مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالقضية.



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وكانت مصالح ولاية بنزرت اشارت في تصريحات إعلامية سابقة الى انه في اطار الحد من مخاطر النقل العشوائي للعملة الفلاحيين تولى والي بنزرت تفعيل اعمال "اللجنة الجهوية الاستشارية لنقل العملة الفلاحيين " التي قامت باسناد 10 تراخيص للغرض لفائدة مهنيي النقل غير المنتظم لواج والنقل الريفي وذلك عقب إتمام مختلف الإجراءات الواجبة للغرض سواء منها اصدار البلاغات من قبل مصالح الولاية للمهنيين للمشاركة وأيضا الشروط المتعلقة بالتهيئة العامة للعربة وتوفر شروط السلامة والرقابة الأمنية وغيرها" .

يذكر ان الحادث كان قد جد صباح الاحد الفارط ، اثر انزلاق الشاحنة على مستوى الطريق الجهوية عدد 51 الرابطة بين بنزرت وسجنان وكان على متنها حوالي 60 شخصا اغلبهم من العاملات كن متجهات لاحدى الضيعات لجني الزيتون ، الامر الذي تسبب في إصابة 36 شخصا تم نقلهم الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة اين تلقى المصابون الإسعافات والعلاجات اللازمة قبل السماح لهم بالمغادرة والاحتفاظ حتى نهار اليوم بأربعة عاملات بالمستشفى تؤكد مصالحها الصحية ان حالتهن مستقرة وهن يقيمن مناصفة بقسمي العظام والانعاش .