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قابس: السيطرة على حريق هائل نشب بسوق الحناء بجارة

Publié le Jeudi 04 Janvier 2024 - 15:21 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تمكّن أعوان الحماية المدنية بقابس، بعد ظهر اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل جدّ بسوق الحناء بجارة وسط مدينة قابس، وأتى على العديد من المتاجر والتهم المنتوجات التقليدية المعروضة فيها والتي تتميز بسرعة الاشتعال على غرار منتوجات السعف والصوف والحناء وغيرها.

ورجّح شهود عيان أن يكون هذا الحريق ناتج عن حدوث تماس كهربائي بأحد المتاجر، لتنتشر النيران بعد ذلك الى المتاجر المجاورة قبل وصول وحدات الحماية المدنية والسيطرة عليها في وقت سريع.

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يذكر أن سوق الحناء بجارة قد شهد حريقا بتاريخ 02 ماي 2022 أتى على 25 متجرا من المتاجر الموجودة فيه، والتي بادر مؤخرا عدد من التجار ببنائها وترميمها والعودة الى سالف نشاطهم رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، وذلك بعد فشل كل الجهود المبذولة جهويا مع مختلف الوزارات المعنية والمؤسسات الصناعية لتوفير الاعتمادات اللازمة لاعادة بناء وترميم هذه السوق واصلاح شبكاتها القديمة وفق التصور الذي تم اعداده للغرض.


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