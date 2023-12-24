انتخابات: مرصد شاهد يرصد بعض الاخلالات أبرزها توجيه إرادة الناخبين

أفاد مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، أنّ عملية الملاحظة المستمرة التي قام بها الملاحظون، بيّنت ارتفاعا نسبيا في إقبال المقترعين على مراكز الاقتراع وخاصة بولاية قفصة في مركز اقتراع الدوارة أم العرائس ومركز المزيرعة المتلوي ومركز اقتراع بالسند وغلق مراكز الاقتراع على الساعة السادسة مساء في ظروف عادية.



ولاحظ المرصد في ثالث بلاغ له اليوم الأحد، في اطار ملاحظة الاقتراع في كامل تراب الجمهورية للانتخابات المحلية، أنّه تم إجراء عملية القرعة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الجهات بطريقة سلسة وبحضور كل الأطراف من ممثلي الهيئات الفرعية والمترشحين والصحفيين والملاحظين، مع تسجيل غياب عديد المترشحين على غرار دائرة بن عروس.





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وأضاف أنه لاحظ تواصل توجيه إرادة الناخبين في عدد من مراكز الاقتراع، منها مركز السبعات ومركز تل الغزلان نبر من ولاية الكاف، ومركز قرمدة الجديدة بصفاقس ومركز القلصادي الزوابي بباجة ومركز قرقور صفاقس الجنوبية ومركز حي الصلاح والجمهورية من ولاية سليانة ومركز نهج شارل دي غول ونهج روسيا من ولاية تونس ومركز الثماد سبيبة ومركز 2 مارس جدليان من ولاية القصرين.



كما تم رصد استعمال السيارات الخاصة من طرف المترشحين وممثليهم وأقاربهم لجلب الناخبين في عديد المراكز، من ذلك مركز الاقتراع أبو القاسم الشابي الغزالة أريانة ومركز الاقتراع قرمدة الجديدة من ولاية صفاقس، فضلا عن رصد توزيع أموال على الناخبين بمركزي الاقتراع الطيب المهيري وشارع الجمهورية سيدي بوزيد المدينة، وكذلك منع ممثلي المترشحين من الدخول إلى مكاتب الفرز على غرار مركز الاقتراع فرحات حشاد أريانة.