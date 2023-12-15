صدور أمر حكومي لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية

صدر اليوم بالرائد الرسمي الأمر العدد 766 لسنة 2023 المتصل بتنقيح الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.





وينص الأمر على تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفّين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2017.



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ويتعلق الأمر بتسوية وضعية الأعوان القائمين بنيابات مدتها ستة أشهر فأكثر خلال المدة المذكورة، وكذلك وضعية الأعوان المتعاقدين المكلّفين بالتدريس خلال الفترة المذكورة والذين لم يستوفوا المدة المستوجبة للإدماج المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 ثم واصلوا العمل أثناء السنة الدراسية 2017-2018 واستوفوا المدة المستوجبة للإدماج المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 194.

وتتم التسوية بمقتضى عقود لمدة سنتين يخضع خلالها المعنيون إلى تأطير وتكوين ومتابعة تحت إشراف متفقد الدائرة. ويدمج هؤلاء الأعوان بعد انقضاء مدة العقود في رتبة معلم أول (أ3 ) متربص أو في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية (أ2) متربص.