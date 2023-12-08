بطاقة ذكية للاعاقة ومنصة رقمية خاصة بذوي الإعاقة قبل موفى 2024 (وزير الشؤون الاجتماعية)

ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمراجعة اسناد بطاقة الإعاقة من خلال اعتماد بطاقة ذكية تحتوي على كل المعطيات عن حامل الإعاقة، حسب وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.



وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت لاطلاق مشروع "تحدي" الخاص بتمكين ذوي الإعاقة، ان الوزارة ستتولى قبل موفى 2024 تركيز منصة رقمية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تهدف الى ربط حزمة خدمات الرعاية المسداة لهذه الفئة بالبطاقة الذكية الخاصة بحاملي الاعاقة.





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وأشار إلى ان هذا الاجراء الجديد سيمكن من تقليص آجال اسناد هذه البطاقة الذكية لذوي الاعاقة وتمكين حامليها من التمتع بالخدمات المسداة لهم بطريقة أكثر نجاعة، مؤكدا ان الدولة تدعم تمكينهم باعتبارهم فئة ذات أولوية تستحق المرافقة والإحاطة.



وأعلن في سياق آخر، عن اعتزام وزارة الشؤون الاجتماعية انشاء مخبر بحوث لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال الادماج الاجتماعي الاقتصادي لشريحة ذوي الإعاقة ودعم مساهمتهم في أنشطة البحث العلمي، مفيدا أنه سيقع احداث هذا المخبر في غضون عامين من الآن بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت.



وأقر الزاهي على صعيد آخر، بأن ذوي الإعاقة ظلوا لسنوات يعانون من التهميش، مؤكدا التزام الدولة برعاية شؤونهم ومرافقتهم حتى يكونوا قوة إنجاز تساهم بفعالية في الدورة الاقتصادية.



ولاحظ ان ذوي الإعاقة يمتلكون من الزاد المعرفي والكفاءات ما يؤهلهم لتقديم القيمة المضافة للمؤسسات المشغلة، مجددا التزام الدولة تجاه تحقيق التمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الإعاقة.