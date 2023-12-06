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كرة اليد (دورة دولية ودية) : منتخب الأصاغر يواجه منتخبات فرنسا والمجر وبولونيا

Publié le Mercredi 06 Decembre 2023 - 13:55 قراءة: 0 د, 17 ث
      
يواجه المنتخب التونسي للاصاغر /مواليد /2006 من 7 الى 12 ماي القادم بتونس منتخبات كل من فرنسا والمجر وبولونيا .
وأورت الجامعة التونسية لكرة اليد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ان المكتب الجامعي قرر ان يطلق على هذه الدورة الدولية اسم المرحوم لهادي مالك اعترافا بجليل الخدمات التي قدمها لكرة اليد التونسية طيلة مسيرته الحافلة.


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