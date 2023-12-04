بمناسبة أيام قرطاج المسرحية : توقيع مجموعة من الإصدارات المسرحية بقاعة الريو بالعاصمة

بمناسبة الدورة الرابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية تنظم دار خريّف للنشر لقاء لتوقيع إصداراتها المسرحية وذلك يوم الجمعة 8 ديسمبر بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا في المقهى الثقافي بقاعة الريو بالعاصمة.



وسيكون القراء والباحثون من المهتمين بالفن الرابع على موعد مع عديد المؤلفين والكتابات المسرحية منها بالخصوص "أشكال التعبير ومسرح الطفل" لبغدادي عون و"الأخطبوط" أو دير ياسين وشتيلا للدكتور محمد العربي السنوسي، و"دراسات وبحوث في المسرح وفنون العرض" للدكتور محمد مسعود ادريس و"راعي الصحراء" (بالفرنسية) لعلي اليحياوي.





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وسيكتشف القراء أيضا يوم الجمعة "جمالية المقدس والدنيوي من العيساوية إلى البلوط" للدكتور محمد الكشو، و"تأويلات ثقافية" للدكتورة فوزية ضيف الله،إلى جانب كتاب "محمد كدوس ذاكرة المسرح التونسي" للكاتب والشاعر والصحفي المختص في الشأن المسرحي، نورالدين بالطيب الذي كان قدمه مؤخرا في أمسية فكرية أقيمت في مدينة قليبية مسقط رأس الفقيد محمد كدوس.