ديوان البحرية التجارية والموانئ يطلق الدراسة الإستراتيجية للمخطط المديري للموانئ التجارية آفاق 2040 وما بعد

أطلق ديوان البحرية التجارية والموانئ، الثلاثاء، الدراسة الاستراتيجية للمخطط المديري للموانئ التجارية آفاق 2040 وما بعد، قصد وضع برنامج استراتيجي لتطوير البنية التحتية وتدعيم النجاعة اللوجستية لجميع الموانىء البحرية التجارية التي تؤمن اكثر من 90 بالمائة من المبادلات التجارية للبلاد.



وتهم هذه الدراسة، التي ستمتد على 15 شهرا، موانئ بنزرت وحلق الوادي – رادس وسوسة وصفاقس والصخيرة وقابس وجرجيس، وهي تتنزل في اطار استراتيجية النقل واللوجستية 2040 والإعداد لاستراتيجية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية وجميع احتياجات سلسلة التجارة الخارجية لتونس إلى آفاق سنة 2040 وما بعد، وفق بيانات نشرها ديوان البحرية والموانئ.





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وتشمل هذه الدراسة الاستراتيجية الوطنية تدعيم موقع تونس في حركة العبور الدولي للبضائع والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وفق بلاغ لديوان البحرية التجارية والموانئ.





وستمكن هذه الدراسة من تدعيم إمكانيات الموانئ التجارية التونسية وطاقات استيعابها ومدى قدرتها على مجابهة تطور حاجيات البلاد تصديرا وتوريدا ومدى جاهزيتها لمواكبة التطور التكنولوجي لمختلف أنماط النقل البحري وآليات الشحن والتفريغ من ناحية وتحسين حوكمتها بإحداث محطات مينائية متطورة مطابقة للمواصفات الدولية من ناحية ثانية.



وتأتي الدراسة ذاتها في ظل تحديات متجددة يعيشها القطاع المينائي، أبرزها الضغط على الآجال والكلفة وتوفّر السلامة داخل الموانىء وبمناطق الإرساء والمحافظة على البيئة وتحقيق الإستدامة في ظل التحولات المناخية والتعايش مع المحيط العمراني للمدن واعتماد الطاقات النظيفة، إضافة إلى التحول الرقمي والمسؤولية المجتمعية وأنظمة الجودة المندمجة التي أصبحت اليوم من أدوات الحوكمة والتصرف الحديث في الموانىء البحرية التجارية.



واشار الديوان الى أنه سيتم إعداد هذا المخطط المديري للموانئ بكل مراحله بالتنسيق مع كل الهياكل والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية ذات العلاقة بكل أصناف أنشطة النقل البحري و الموانئ.