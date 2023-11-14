تطاوين: استعادة مياه الري بالمنطقة السقوية بعمادتي الفرش وقرماسة بسبب عدم خلاص فواتير الاستهلاك الخاصة بالابار

استعادت المنطقة السقوية بعمادتي الفرش وقرماسة من معتمدية غمراسن التابعة لولاية تطاوين، نشاطها الفلاحي المعروف بتنوع المنتوج، خاصة الخضر الفصلية، وذلك بعد ان حرم ما يزيد عن 200 فلاح من اصحاب المستغلات الفلاحية في هذه المنطقة طيلة اكثر من 08 اشهر من مياه الري، جراء انقطاع الكهرباء بسبب عدم خلاص فواتير الاستهلاك الخاصة بالابار التي تزود هذه المساحات السقوية البالغة حوالي 430 هكتارا، حسب رئيس مجمع التنمية ابراهيم الجامعي



وابرز الجامعي، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان حجم الديون المتخلدة لدى الفلاحين، ارتفع الى حوالي 100 الف دينار، وان جمع ثلث هذا المبلغ على الاقل قبل جدولة باقي الديون تطلب جهدا مضاعفا، لاعادة التيار الكهربائي، كما تولت مصالح الفلاحة عملية تفقد واصلاح شبكات التوزيع والري التي تاثرت بسبب عدم القيام باشغال الصيانة والاستغلال.





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واكد رئيس المجمع، حرص كل الفلاحين على مسابقة الزمن، من اجل زراعة الخضر الشتوية، واساسا منتوج الجزر والسفنارية واللفت والبصل، اضافة الى الخضر الورقية، معتبرا ان الوضع، مازال صعبا في غياب عدد كبير من العدادات الفردية للمستغلات، التي تحتاج الى الاصلاح او التغيير.



يذكر ان منطقة الفرش كانت تحصلت على رمز العلامة " LABEL " في انتاج النعناع من قبل المراة الريفية، وهي العلامة الوحيدة المعتمدة لاي منتوج فلاحي في الجهة.