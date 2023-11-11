انس جابر تطلق نداء عاجلا لجمع التبرعات والمساعدات الغذائية لارسالها لاطفال فلسطين

اطلقت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، ، نداء عاجلا لجمع التبرعات لصالح الفلسطينيين ضحايا الاعتداءات الصهيونية وذلك عبر فيديو نقلته الصفحة الرسمية ل"برنامج الأغذية العالمي" ، دعت فيه الى إرسال المساعدات الغذائية والإنسانية للاطفال والعائلات التي تشكو نقصا في الماء والغذاء في غزة وفي الضفة الغربية بفلسطين ”





ويذكر ان نجمة التنس العالمي التونسية أنس جابر اعربت عن تضامنها في اكثر من مناسبة مع الاطفال والعائلات في فلسطين منذ بداية الاعتداءت الصهيونية على غزة ورفضت مؤخرا الاحتفال بفوزها في مباراتها مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في إطار مباريات نهائيات الجولة الختامية المقامة بمدينة كانكون بالمكسيك معربة عن تضامنها مع اطفال فلسطين.



...



وقالت انس جابر المصنفة سابعة عالميا يومها « أنا أسفة لا أستطيع الشعور بالسعادة والعالم يعيش كل هذه الأحداث » مضيفة باكية " أشعر بالحزن لرؤية أطفال فلسطين يموتون كل يوم، إنّ الأمر مفجع للغاية ".

واضافت " سأتبرع بجزء من جائزتي لفلسطين " وتوجهت للجمهور قائلة " أنا آسفة أعلم أنكم هنا من أجل التنس…وهذه ليست رسالة سياسية الأمر يتعلق فقط بالإنسانية…فأنا أريد السلام لهذا العالم ".



وقالت انس جابر المصنفة سابعة عالميا يومها « أنا أسفة لا أستطيع الشعور بالسعادة والعالم يعيش كل هذه الأحداث » مضيفة باكية " أشعر بالحزن لرؤية أطفال فلسطين يموتون كل يوم، إنّ الأمر مفجع للغاية ".واضافت " سأتبرع بجزء من جائزتي لفلسطين " وتوجهت للجمهور قائلة " أنا آسفة أعلم أنكم هنا من أجل التنس…وهذه ليست رسالة سياسية الأمر يتعلق فقط بالإنسانية…فأنا أريد السلام لهذا العالم ".