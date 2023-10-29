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الإيطالي سينر يتوج بلقب بطولة فيينا الدولية للتنس

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 21:02 قراءة: 0 د, 30 ث
      
توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الرابع عالميا بلقب بطولة فيينا الدولية للتنس ذات 500 نقطة بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثالث بمجموعتين لواحدة اليوم الاحد.
ففي المباراة النهائية تغلب سينر على مدفيديف بواقع 7 ـ 6 و 4 ـ 6 و 6 ـ 3.
وهو اللقب الرابع للاعب الإيطالي هذا العام والعاشر في مسيرته منذ بدايته الاحترافية عام 2018، في أفضل عام له تقدم خلاله إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.
وهو النهائي الرابع بين اللاعبين هذا العام، حيث تتعادل الكفة مع فوزين لكل منهما. فاز مدفيديف في ميامي وروتردام ورد سينر في بيكين وفيينا.


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