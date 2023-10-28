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انتخاب البينيني جان كلود تالون رئيسا جديدا للاتحاد الافريقي للتنس خلفا للتونسي طارق الشريف

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 08:24 قراءة: 0 د, 22 ث
      
انتخب البينيني جان كلود تالون رئيسا جديدا للاتحاد الافريقي للتنس (كات) لفترة 2023-2027، خلال الجمعية العامة للاتحاد التي انعقدت يوم الجمعة في نيروبي (كينيا) بحضور ممثلين عن 37 جامعة افريقية. .
وتحصل تالون على 25 صوت مقابل 12 صوتا لمنافسه نيسلون أمانز من بوتسوانا .
وحل البينيني جان كلود تالون في رئاسة الاتحاد محل التونسي طارق الشريف .
كما تم انتخاب المغربي عزيز عراف نائبا لرئيس الاتحاد و رئيسا لمنطقة شمال افريقيا.


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