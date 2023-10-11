طائرة ـ الأهلي السعودي يواجه الترجي الرياضي وديا يومي 13 و14 اكتوبر بقاعة الزواوي

يخوض فريق الأهلي السعودي للكرة الطائرة في اطار التربص التحضيري الذي يجريه بتونس مباراتين وديتين امام الترجي الرياضي وذلك يومي الجمعة 13 والسبت 14 اكتوبر الجاري بقاعة الزواوي.

وكان الاهلي السعودي الذي يستعد لانطلاق الموسم الرياضي المقبل بقيادة التونسيين رياض الهذيلي واحمد عبيد, خاض أمس مباراة ودية امام الاولمبي القليبي فاز خلالها بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر.



وفي ما يلي برنامج المقابلات



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في قاعة الزواوي

الجمعة 13 أكتوبر 2023

س 16.15- الترجي الرياضي – الأهلي السعودي

السبت 14 أكتوبر 2023

س 15.45- الترجي الرياضي – الأهلي السعودي

يذكر ان الاهلي السعودي جدد الثقة في المدرب التونسي رياض الهذيلي ومساعده احمد عبيد للموسم الخامس على التوالي.