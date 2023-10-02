مجموعة "Easyjet" تعبر عن استعدادها لتطوير الوجهة السياحية التونسية بمختلف الأسواق الأوروبية

وأكد الوفد البريطاني الذي يتقدمه الرئيس التنفيذي للمجموعة، جون لوندغرن"، لدى استقباله ، الإثنين، من قبل وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، إمكانية الرفع من عدد السياح الوافدين للوجهة التونسية، وفق ما نشرته وزارة السياحة.وعبر الوفد، عن اقتناع مجموعة " إزيجيست"، البريطانية بإمكانيات تونس السياحية والثقافية والتاريخية الهامة"، فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يتميز بالقرب بالنسبة إلى أوروبا خاصة وهي مقومات من شأنها أن تجعل منها وجهة مطلوبة ومتميزة.