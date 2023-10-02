مجموعة "Easyjet" تعبر عن استعدادها لتطوير الوجهة السياحية التونسية بمختلف الأسواق الأوروبية

عبرت المجموعة البريطانية، "إزيجيست"، عن استعدادها للتعاون مع الجانب التونسي لتطوير الوجهة السياحية التونسية بمختلف الأسواق الأوروبية.
وأكد الوفد البريطاني الذي يتقدمه الرئيس التنفيذي للمجموعة، جون لوندغرن"، لدى استقباله ، الإثنين، من قبل وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، إمكانية الرفع من عدد السياح الوافدين للوجهة التونسية، وفق ما نشرته وزارة السياحة.
وعبر الوفد، عن اقتناع مجموعة " إزيجيست"، البريطانية بإمكانيات تونس السياحية والثقافية والتاريخية الهامة"، فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يتميز بالقرب بالنسبة إلى أوروبا خاصة وهي مقومات من شأنها أن تجعل منها وجهة مطلوبة ومتميزة.
وأكد الوفد البريطاني الذي يتقدمه الرئيس التنفيذي للمجموعة، جون لوندغرن"، لدى استقباله ، الإثنين، من قبل وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، إمكانية الرفع من عدد السياح الوافدين للوجهة التونسية، وفق ما نشرته وزارة السياحة.
وعبر الوفد، عن اقتناع مجموعة " إزيجيست"، البريطانية بإمكانيات تونس السياحية والثقافية والتاريخية الهامة"، فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يتميز بالقرب بالنسبة إلى أوروبا خاصة وهي مقومات من شأنها أن تجعل منها وجهة مطلوبة ومتميزة.
وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون لتطوير الوجهة التونسية وتكثيف البرمجة الجوية على الأسواق الأوروبية وخاصة انطلاقا من بريطانيا.
وثمن الوزير المجهودات المبذولة من قبل المجموعة البريطانية، لتطوير الوجهة السياحية التونسية ببريطانيا، داعيا إلى ضرورة التموقع في أسواق أخرى على غرار السوق الفرنسية انطلاقا من عدة مدن بالإضافة الى مدينة باريس.
وأكد وزير السياحة، أهمية برمجة رحلات جوية بين المطارات الداخلية بالبلاد التونسية على غرار توزر - نفطة الدولي وطبرقة عين دراهم الدولي والمنستير الدولي ومختلف المدن الأوروبية لتعزيز الحركية السياحية بهذه الجهات.
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