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الكاف: الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالترفيع في نسق التزوّد بمستلزمات الموسم الفلاحي الجديد

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 12:25 قراءة: 0 د, 51 ث
      
استعرضت جلسة عمل انتظمت امس الثلاثاء بمقر ولاية الكاف مختلف اشكاليات موسم الزراعات الكبرى الجديد بالجهة ومنها بالخصوص نقص البذور ومستلزمات الموسم من أسمدة كيميائية وقروض موسمية.

وبعد تقييم النتائج الهزيلة للموسم الماضي من حيث انتاج الحبوب، شدّد المشاركون في الجلسة على ضرورة الإستعداد الجيّد لموسم البذر 2023 -2024 الذي برمج له 240 الف هكتار منها 205 آلاف هكتار حبوب و32 الف هكتار اعلاف، و3000 هكتار بقول، وطالبوا بتوفير كافة حاجيات الموسم من البذور الممتازة والعادية المراقبة ومن الأسمدة الكيميائية، مع الحرص على تسريع عملية تحضير الأرض.
وتهدف الخطة الجهوية لتنمية قطاع الحبوب بولاية الكاف إلى الرفع من إنتاج الحبوب بالولاية خلال الموسم الجديد 2023 -2024 سيما بالمناطق السقوية والمناطق الملائمة باعتماد الإجراءات المتخذة لبلوغ الأهداف المرجوة.
...


وأفاد ممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، عبد الكريم الحيدري، أن الولاية لم تتزوّد إلى حد الآن سوى بكميات ضعيفة من البذور والأسمدة وهو ما أدى، حسب قوله، إلى طوابير أمام مراكز بيع البذور بالجهة، مطالبا بتسريع نسق التزود بالجهة وذلك من أجل تأمين انطلاقة موفقة للموسم، على حد تعبيره.


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