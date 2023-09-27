لاعبة المنتخب لتونسي لكرة القدم سلمى زمزم" نحن سعيدات بالفوز وانا مسرورة باندماجي مع المجموعة "

قالت لاعبة المنتخب لتونسي لكرة القدم سلمى زمزم في تصريح اثر المباراة التي فازت فيها فتيات المنتخب الوطني مساء امس على منتخب سيدات النيجر(5-1) في اياب الدور التمهيدي لتصفيات كاس امم افريقيا 2024 " نحن سعيدات بالفوز كما اني ايضا فرحة بهذا الانتصار . لقد كنت منذ مدة انتظر مشاركتي مع الفريق "



وقالت زمزم لاعبة نادي اورليون لواري الفرنسي في تصريح نقلته صفحة الجامعة " استقبلتني زميلاتي بطريقة جيدة . لقد اصبحن اخواتي . الجو طيب وقد اندمجت وسط المجموعة . اتفاهم مع الجميع . نملك فريقا طيبا وانا مسرورة مع الفريق ".





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ويذكر ان سلمى زمزم (23 سنة) تحمل الجنستين التونسية والفرنسية وتكونت في باريس سان جرمان ولعبت مع عدد من الاندية الفرنسية وتنتمي الان لنادي اورليون لواري . تشغل خطة مهاجمة وسبق لها ان لعبت ضمن منتخبات الاصناف الشابة الفرنسسية

وتاهل المنتخب التونسي للدور الاخير من تصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم للسيدات " المغرب2024 بعد فوزه امس ايابا بملعب سليمان بنتيجة 5-1 . وكان المنتخب التونسي فاز ذهابا بنفس الملعب 7-صفر

ويذكر ان سلمى زمزم (23 سنة) تحمل الجنستين التونسية والفرنسية وتكونت في باريس سان جرمان ولعبت مع عدد من الاندية الفرنسية وتنتمي الان لنادي اورليون لواري . تشغل خطة مهاجمة وسبق لها ان لعبت ضمن منتخبات الاصناف الشابة الفرنسسيةوتاهل المنتخب التونسي للدور الاخير من تصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم للسيدات " المغرب2024 بعد فوزه امس ايابا بملعب سليمان بنتيجة 5-1 . وكان المنتخب التونسي فاز ذهابا بنفس الملعب 7-صفر