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لاعبة المنتخب لتونسي لكرة القدم سلمى زمزم" نحن سعيدات بالفوز وانا مسرورة باندماجي مع المجموعة "

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 10:57 قراءة: 0 د, 54 ث
      
قالت لاعبة المنتخب لتونسي لكرة القدم سلمى زمزم في تصريح اثر المباراة التي فازت فيها فتيات المنتخب الوطني مساء امس على منتخب سيدات النيجر(5-1) في اياب الدور التمهيدي لتصفيات كاس امم افريقيا 2024 " نحن سعيدات بالفوز كما اني ايضا فرحة بهذا الانتصار . لقد كنت منذ مدة انتظر مشاركتي مع الفريق "

وقالت زمزم لاعبة نادي اورليون لواري الفرنسي في تصريح نقلته صفحة الجامعة " استقبلتني زميلاتي بطريقة جيدة . لقد اصبحن اخواتي . الجو طيب وقد اندمجت وسط المجموعة . اتفاهم مع الجميع . نملك فريقا طيبا وانا مسرورة مع الفريق ".

...

ويذكر ان سلمى زمزم (23 سنة) تحمل الجنستين التونسية والفرنسية وتكونت في باريس سان جرمان ولعبت مع عدد من الاندية الفرنسية وتنتمي الان لنادي اورليون لواري . تشغل خطة مهاجمة وسبق لها ان لعبت ضمن منتخبات الاصناف الشابة الفرنسسية
وتاهل المنتخب التونسي للدور الاخير من تصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم للسيدات " المغرب2024 بعد فوزه امس ايابا بملعب سليمان بنتيجة 5-1 . وكان المنتخب التونسي فاز ذهابا بنفس الملعب 7-صفر


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