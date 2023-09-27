زغوان: وزير الشؤون الدينية يعلن عن صدور القرار المنظم للتدريس في الكتاتيب القرآنية بالرائد الرسمي

أعلن وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي لدى إشرافه مساء يوم الثلاثاء 26 سبتمبر2023 بزغوان على فعاليات الاحتفال الجهوي بالمولد النبوي الشريف عن صدور القرار المنظم للتدريس في الكتاتيب القرآنية بالرائد الرسمي . وذكر في تصريح لـ"وات" أن هذا القرار يتضمن إقرار مجانية التعليم بالكتاتيب بكل المؤسسات الدينية وذلك بالنسبة لأطفال التوحد وأبناء العائلات المعوزة والأيتام مشيرا إلى أن 56 ألف طفلا في كافة جهات البلاد يؤمون حاليا الكتاتيب القرآنية التي توفر لهم التربية النفسية والدينية والعلمية قبل الدراسة.



وأفاد الوزير في جانب آخر أن عدد المواطنين الذين قاموا بعملية التسجيل للإقبال على الحج بلغ 206 آلاف مسجلا وقد تم التمديد في فترة التسجيل وأبرز أن الزيارة المرتقبة لوزير الحج والعمرة السعودي لتونس ستحدد إمكانية الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم من عدمها، لافتا إلى أن عددهم تجاوز الموسم الفارط 11ألف حاجا.

وتولى الوزير بمقام سيدي علي عزوز الإشراف على تكريم 6 من المؤدبات الحافظات لكتاب الله كاملا و14 طفلا من العائلات ذوي الدخل المحدود من خلال تمكينهم من مساعدات مالية.



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وتضمنت فعاليات الاحتفال الجهوي بالمولد النبوي كذلك خرجة العزوزية وعرضا لوثائق نادرة لتدريس القرآن الكريم بالمدرسة العزوزية قدمه الدكتور خالد الشايب رئيس جمعية صيانة المدينة بزغوان إلى جانب محاضرة دينية بعنوان " قراءة علمية لمنهج أعلام المدرسة التونسية في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ألقاها الأستاذ طارق العكروت الإمام بجامع الزيتونة المعمور.