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انتحار ممثلة تركية شهيرة بإطلاق النار على رأسها

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 07:28 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وكالات - اهتز عالم الفن بالخبر المحزن عن النجمة التركية ميرفي كيالب، التي أنهت حياتها أمس الاثنين عن عمر ناهز 36 عاما.

وانتحرت الممثلة، الذي ظهرت في العديد من المسلسلات والأفلام التركية أبرزها مسألة شرف والمحارب، التي لاقت رواجا كبيرا بين الجمهور، في محل إقامتها بمنطقة دالامان في ولاية موغلا، بإطلاق النار على رأسها بمسدس مرخص يعود لوالدها.

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ميرفي كيالب خلال أحد المشاهد

وعند سماع صوت طلقات نارية قادمة من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي بدالامان، أبلغ السكان مركز اتصال الطوارئ 112. وفور التنبيه، انتقلت فرق الصحة والشرطة التركية إلى مكان الحادث.

وأثناء الفحص الذي أجراه الطاقم الطبي، تبين وفاة الممثلة السينمائية ميرفي كيالب. وقامت فرق التحقيق في مسرح الجريمة، بنقل جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لتشريحها.

وتخرجت ميرفي من قسم التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وبعد العمل في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة عام ونصف تقريبا، انتقلت إلى المسارح البديلة.

شاركت في المسلسلات التلفزيونية "Sakarya Fırat"، و"Little Doomsday"، و"Dreams and Hopes"، و"Elif"، و"Şeref Meselesi" و"Savaşçı".



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