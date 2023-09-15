الرابطة الاولى بالجزائر - المدرب مراد العقبي يقود فريقه اتحاد خنشلة الى فوز على وفاق سطيف

قاد المدرب التونسي مراد العقبي فريقه الجزائري اتحاد خنشلة الى الفوز على وفاق سطيف بهدف لصفر سجله اسامة قدور (د61) وذلك في افتتاح الجولة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى في الجزائر



التي ستتواصل مقابلاتها يومي السبت والاحد

وكان مراد العقبي اللاعب الدولي السابق والمدرب الذي عمل ضمن الاطار الفني للمنتخب التونسي ودرب فرقا في تونس وفي الخليج التحق بفريقه الجديد اتحاد خنشلة في البطولة الجزائرية في اوت الماضي.

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