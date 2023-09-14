Babnet

بنزرت: حجز 4720 كراسا رفيعا ومدعما بأحد المستودعات العشوائية  بمعتمدية راس الجبل والتسريع في إحالة ملف القضية على العدالة

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 14:34 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع المصالح الامنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني براس الجبل، حجز  4720 كراسا رفيعا ومدعما من أحجام مختلفة مخزنة بأحد المستودعات العشوائية  بمعتمدية راس الجبل، وفق المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي.
 
   وبين البجاوي في تصريح لصحفي "وات" ان العملية تندرج في إطار التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي للتجارة الموازية الملتئم مؤخرا،والذي خصص لضبط آخر الاستعدادات لإنجاح موسم العودة المدرسية 2023 / 2024 والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والمضاربات غير المشروعة.
 
...

   واضاف انه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف يتعلق بممارسة تجارة التوزيع وإستغلال مخزن عشوائي دون إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة به على معنى القانون 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع .

   كما تم تأمين كامل الكمية المحجوزة  لدى أحد تجار الجملة للمواد المكتبية بالجهة، بهدف إعادة توزيعها على المكتبات، بما يساهم في توفير الكراس خلال هذه الفترة التي تتزامن مع العودة المدرسية وكثافة الطلب على الكراس المدعم، مع العمل على إيداع المبلغ المتاتي من بيعها بالخزينة العامة للدولة.
 
  يشار الى أنه تقرر عقب مراجعة النيابة العمومية، التسريع بإحالة ملف القضية على العدالة للبت فيه، وفق تاكيد المصدر نفسه.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273211


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 14 سبتمبر 2023 | 28 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
36°-25
36°-25
37°-25
39°-27
  • Avoirs en devises
    26483,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36525 DT        1$ =3,13739 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   792,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*