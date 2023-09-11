نبيل عمّار يبحث مع الأمين العام المساعد لمنظمة حلف شمال الأطلسي سبل تطوير التعاون بين تونس والمنظمة

تباحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، مساء الإثنين بمقرّ الوزارة، مع الأمين العامّ المساعد لمنظّمة حلف شمال الأطلسي المكلّف بالشؤون السياسية وسياسة الأمن، "خافيير كولومينا"، المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للمنظّمة لجنوب القوقاز وآسيا الوسطي، بشأن واقع وآفاق علاقات الشراكة والتعاون بين تونس والمنظّمة على المستويين الثنائي والإقليمي والسبل الكفيلة بمزيد تطويرها.



ومكّن هذا اللقاء، حسب بلاغ للوزارة، من تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





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ويؤدّي "كولومينا" زيارة عمل إلى تونس من 11 إلى 13 سبتمبر 2023، وفق ذات المصدر.



وتحصّلت تونس في ماي 2015 على صفة "حليف أساسي غير عضو" في حلف شمال الأطلسي.



وتأسّست منظمة حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو) في 4 أفريل 1949، وهو تحالف دولي يتكون من 31 دولة مختلفة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.



