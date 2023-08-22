تصفيات بطولة أمريكا المفتوحة: التونسي عزيز دوغاز يواجه الايطالي إيدواردو لفانيو

يواجه اللاعب التونسي عزيز دوغاز غدا الأربعاء في في الدور الأول لتصفيات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس نظيره الايطالي إيدواردو لفانيو المصنف231 عالمياً.



ويطمح عزيز دوغاز المصنف 238 عالميا الى التأهل للجدول الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام" والتي ستنطلق منافساتها يوم 28 أوت و تستمر الى غاية 10 سبتمبر القادم.

ويحتاج عزيز دوغاز الى تحقيق 3 انتصارات متتالية في مسار التصفيات من أجل ضمان مقعد في الجدول الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة.



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يذكر أنّه في حالة فوز عزيز دوغاز على اللاعب الايطالي لفانيو ، سيضرب موعدا في الدور الثاني من التصفيات مع الفائز من مباراة الأمريكي نيكولاس دي آلبوران المصنف 130 عالميا و السويدي ميكائيل يمير المصنف 80 عالميا.