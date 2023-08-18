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محكمة التحكيم الرياضي ترفض طلب هلال الشابة بايقاف بطولة الرابطة المحترفة الاولى

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 20:13 قراءة: 0 د, 54 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة ان محكمة التحكيم الرياضي رفضت طلب هلال الشابة بايقاف بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
واوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان "التاس" رفضت طلبا جديدا تقدم به هلال الشابة سعى من خلاله بطلب استعجالي الى إيقاف بطولة الرابطة المحترفة الأولى و بإدماج الهلال الرياضي الشابي في الرابطة المحترفة الاولى وذلك في علاقة بموضوع الإجازة الفنية التي وقع إسنادها الى لاعب الاتحاد الرياضي بتطاوين (علي القلعي).
واكد هلال الشابة من جهته انه تم رفض إيقاف التنفيذ، من طرف "التاس"، في ملف جمعية تطاوين الذي تم ايداعه منذ ثلاثة ايام فقط مبينا ان "التاس" لم تنظر بعدُ في أصل الملف الذي مايزال منشورا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وأمام محكمة التحكيم الرياضي "التاس".
وكانت محمكة التحكيم الرياضي قد قررت بتاريخ 28 جويلية 2023 الإعلان بعدم اختصاصها في موضوع الطعن الذي تقدم به فريق الهلال الرياضي الشابي مطالبا بإرجاعه للرابطة المحترفة الأولى مع تحميل الهلال الرياضي الشابي كل مصاريف التحكيم الرياضي على أن يقع إعلامها بالمبلغ لاحقا ومع إلزام الهلال الرياضي الشابي بتحويل مبلغ 5 آلاف فرنك سويسري للجامعة.
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