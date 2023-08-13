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دورة مونتريال للتنس: بيغولا تقصي شفيونتيك وتبلغ النهائي

Publié le Dimanche 13 Août 2023 - 06:26 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أقصت الأمريكية جيسيكا بيغولا، امس السبت، منافستها البولونية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، وبلغت نهائي دورة مونتريال الكندية للتنس.
واستفادت بيغولا، المصنفة ثالثة عالميا، من أخطاء البولونية لتحسم المباراة لصالحها 6-2 و6-7 و6-4 في ساعتين و30 دقيقة.
وتسعى بيغولا في سن الـ 29 عاما للفوز بلقبها الثالث في مسيرتها في الفردي بعد دورتي واشنطن 2019 وغوادالاخارا عام 2022.
وتلتقي الأمريكية في النهائي الفائزة من مباراة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة عالميا والروسية ليودميلا سامسونوفا الثامنة عشرة.


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