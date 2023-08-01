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تطاوين: اعضاء النقابات الاساسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة يدخلون في اعتصام مفتوح بالمقر الاداري للشركة

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 20:21 قراءة: 0 د, 59 ث
      
دخل اليوم الثلاثاء اعضاء النقابات الاساسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة في اعتصام مفتوح امام المقر الاجتماعي للشركة
و تقرر هذا التحرك المتجدد للعاملين اثر انعقاد الهيئة الادارية القطاعية التي احتضنها مقر الاتحاد الجهوي للشغل صباح اليوم حسب ما اكده الكاتب العام للنقابة الاساسية للشركة بتطاوين، مبارك السياري في تصريح ل/وات /ذكر فيه بما وصفه "مماطلة وتسويف السلطات وعدم التزامها بما تم الاتفاق حوله من تصنيف للشركة لضمان ديمومتها وطمانة منظورها ، بالاضافة الى عدم صرف اجورهم في اجالها وتنفيذ ما تم التوقيع عليه من طرف الحكومة بتاريخ 5 نوفمبر 2020

وقال السياري ان عدم تشريك العاملين بالشركة في هذا التحرك ياتي تبعا لعدم غلق باب الحوار، حيث ان تفاعل السلط يظل السبيل الوحيد لايجاد الحلول التي ترضي كل الاطراف علما وان الاعوان لم يتحصلوا على اجرة شهر جوان الا بالامس
...

وذكر بالمطالب المهنية التي لم تلق تجاوبا في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه العاملون ،مشيرا الى ان الاتفاقية الجاري اعدادها هذه الايام لامضائها مع مختلف الادارات الجهوية ترفضها النقابات الاساسية رفضا قاطعا بصيغتها الحالية ، قائلا لا نريد انصاف الحلول ونرفض الحلول الوقتية التي لن تزيد الوضع الا تازما واحتقانا وتؤدي الى اندثار هذه الشركة التي تشغل حوالي 2300 عون واطارا ومن ورائهم الاف العائلات .


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