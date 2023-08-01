الإعلان عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية "زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية" لسنة 2023

أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة "كريديف" عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية "زبيدة بشير للكتابات النسائية" التونسية لسنة 2023.



وتمتد فترة تقديم الترشحات لنيل هذه الجائزة الوطنية من 1 إلى 30 سبتمبر القادم، وفق بلاغ نشره اليوم الثلاثاء مركز "كريديف" التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.





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وتشمل الجائزة 6 أصناف وتتوزع على جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية ومقدراها 5 آلاف دينار، وجائزة الإبداع الأدبي باللغة الفرنسية ومقدارها 5 آلاف دينار، وجائزة البحث العلمي باللغة العربية ومقدارها 7 آلاف دينار، وجائزة البحث العلمي باللغة الفرنسية ومقدارها 7 آلاف دينار، وجائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وقيمتها 10 آلاف دينار، وجائزة أحسن سيناريو وقيمتها 5 آلاف دينار.



وتتمثل شروط الترشح في نشر كتاب خلال سنة 2023 بتونس أو بالخارج باللغتين العربية والفرنسية، واحتواء الكتاب على إيداع أدبي أو بحث علمي أو سيناريو. وتمنح الجوائز للأعمال الفردية، ولا يمكن الترشح إلا لصنف واحد من الجائزة.



وتقصى من الجائزة المؤلفات المدرسية الموظفة للتدريس والمؤلفات الموجهة للأطفال والمؤلفات التي تحصلت على جائزة في تونس أو في الخارج والمؤلفات الجامعية الهادفة للحصول على ترقية مهنية.



ولا يجوز لمن سبق لها الفوز بالجائزة الترشح لنيلها مرة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ حصولها على الجائزة. كما لا يجوز لمن سبق لها الفوز بالجائزة مرتين الترشح لنيلها مرة أخرى.



وتودع ملفات الترشح في مكتب الضبط بمركز "كريديف"، مرفقة بمطلب باسم المديرة العامة للمركز و04 نسخ من العمل المرشح ونسخة من عقد النشر ونسخة من الإيداع القانوني. خميس