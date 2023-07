مهرجان قرطاج الدولي 2023: الفنان الأمريكي "بان هاربر" يغني للحرية والسلام في العالم

واستهل الفنان الأمريكي عرضه بمقطع غنائي "أكابيلا". واستمرّ الحفل لقرابة الساعتين، أمتع خلالها "هاربر" الحضور بباقة من أغاني أرشيفه القديمة والجديدة، أغانٍ ومقاطع موسيقية كانت حماسية تجلّى فيها تماهي روح الفنان مع آلته الموسيقية وأغانيه منها بالخصوص "Steal my kisses" "Walk away" "Faded" "Diamonds on the inside التي صدرت له سنة 2003 والتي لاقت رواجا كبيرا في الساحة الفنية الأمريكية والعالمية.كما أدى "هاربر" أغانٍ أخرى بمفرده على الركح أبرزت الجانب الحسي والمرهف لصوته على غرار Waiting on an angel How could we not believe والتي تتحدّث عن المشاعر النبيلة مثل الحب والأمل والمتعة في الحياة. واختتم "بان" عرضه بأغنية knocking on heaven’s door تكريما للراحل "بوب ديلان" والتي كانت نوعا من نوستالجيا لأغاني الثمانينات وأجوائها.وفي كلمته أمام الجمهور، عبّر "بان هاربر" عن سعادته لوجوده في تونس للمرة الأولى وفي مهرجان قرطاج الدولي. وقال إن هذا الحفل بالنسبة إليه هو "حلم العمر الذي تحقق"، مضيفا "إنه حقا عرض اختلف عن باقي العروض التي أديتها في مختلف أنحاء العالم".و"بان هاربر"، واسمه الكامل "بنجامين تشارلز هاربر" هو كاتب ومغن وملحن أمريكي من مواليد 28 أكتوبر سنة 1969. ويمتلك في رصيده سبعة عشر ألبوما، وهو أيضا حائز على جائزة "غرامي" سنة 2005 في فئتين أفضل أداء موسيقى بوب لمقطع "الوصية الحادية عشرة" وكذلك أفضل ألبوم "إنجيل الروح التقليدي".ويمتاز "هاربر" بأسلوبه الفني المختلف إذ أنه يؤدي أغانيه وهو يعزف على الغيتار المنزلق (Slide guitar) وهي تقنية لعزف الجيتار تستخدم غالبًا في موسيقى البلوز بأسلوب عمودي يشبه العزف على آلة القانون. كما يصعب تصنيف نوع الموسيقى التي يؤديها إذ أنها تجمع بين عدة أنماط موسيقية من الريغي والبوب والروك والجاز والبلوز وغيرها.