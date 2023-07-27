تونس تعرب عن انشغالها لمحاولة الانقلاب في النيجر وتدعو كل الاطراف الى احترام الشرعية الانتخابية

أكدت تونس، أنها تتابع بكل انشغال ما تشهده الساحة النيجرية من تطورات خطيرة، بعد محاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة، في حركة مناهضة للنظام الدستوري.



وطالبت تونس، في بيان صادر مساء أمس الاربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كل الأطراف المعنية، باحترام الشرعية الانتخابية، والحفاظ على الاستقرار السياسي لجمهورية النيجر الشقيقة، حتى لا يتفاقم الوضع نحو الأسوأ، ويدخل البلاد في نفق التوتر والتصعيد، ويزيد من عدم استقرار المنطقة التي تشهد أزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية.

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وطالبت تونس، في بيان صادر مساء أمس الاربعاء عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كل الأطراف المعنية، باحترام الشرعية الانتخابية، والحفاظ على الاستقرار السياسي لجمهورية النيجر الشقيقة، حتى لا يتفاقم الوضع نحو الأسوأ، ويدخل البلاد في نفق التوتر والتصعيد، ويزيد من عدم استقرار المنطقة التي تشهد أزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية.

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وعبرت تونس عن دعمها للسلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا، داعية إلى الإفراج فورا عن رئيس الجمهورية محمد بازوم وكل المحتجزين دون قيد أو شرط، واعلاء راية وسيادة القانون والعودة للاستقرار والأمان.



يشار الى أن الحرس الرئاسي في النيجر، قام أمس الاربعاء باحتجاز الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي بالعاصمة النيجرية نيامي ومحاصرته الى جانب بعض الوزارات الرئيسية، في محاولة لإزاحته من الحكم. فيما أصدرت الرئاسة بيانا أعلنت فيه أن الرئيس بخير، مؤكدة قدرة الجيش الوطني على التصدي للمحاولة الانقلابية التي وصفتها ب "الفاشلة".

