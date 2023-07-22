نابل: تواصل فعاليات المصيف الوطني للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمدينة قليبية

تتواصل فعاليات المصيف الوطني، الذي ينظمه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمعهد عبد العزيز خوجة بقليبية، منذ 13 جويلية الجاري ليتواصل الى 26 أوت القادم، وفق ما أفادت به المكلفة ببرنامج النهوض بالطفولة بالاتحاد رجاء العويني، صحفية (وات)



وأضافت العويني، أن هذا المصيف الوطني الذي يتوزع على 5 دورات، يستهدف حوالي 600 طفل من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من مختلف ولايات الجمهورية، واشارت الى انطلاق الدورة الثانية بداية من أمس الجمعة لتتواصل على امتداد أسبوع وتستهدف حوالي 138 طفلا من ولايات باجة وجندوبة والكاف وسوسة ونابل





...



وبينت العويني ان الدورة الثانية من المصيف تميزت بمشاركة نسبة هامة من الاناث فاقت 45 بالمائة، لافتة الى ان الاتحاد سعى من خلال برنامج المصيف الذي يتضمن زيارات وورشات متنوعة لحصول الفائدة للأطفال المشاركين وإكسابهم مهارات جديدة



ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني، على أهمية هذه التظاهرة التي تهدف الى إعطاء الفرصة لأبناء العائلات المعوزة ومحدود الدخل من مختلف ولايات الجمهورية الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة، للترفيه واكتشاف جهة الوطن القبلي فضلا عن كسب رصيد ثقافي ثري ومتنوع من خلال ورشات في الإعلامية والمسرح والموسيقى



يشار الى ان المصيف الوطني للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي انطلق في دورته الأولى سنة 2016 وتوقف نشاطه خلال سنتي 2020 و2021 بسبب جائحة "كورونا" ليعود من جديد خلال الصائفة الفارطة حيث استهدف حوالي 540 طفلا



فتح