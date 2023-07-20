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توزر: اطفاء حريق بقاعة الاستمرار في قسم الولادات بالمستشفى الجهوي بنفطة ناتج عن تماس كهربائي

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 13:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تسبب تماس كهربائي ناتج عن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة والاضطرار الى تشغيل المكيفات على امتداد اليوم، في نشوب حريق شمل قاعة الاستمرار بقسم الولادات في المستشفى الجهوي بنفطة من ولاية توزر، وذلك في حوالي الساعة الثانية من فجر اليوم الخميس، بحسب ما أوضحه مدير المستشفى يحي عوينات لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وبين المصدر ذاته، أن فرق الحماية المدنية تدخلت وتولت إطفاء الحريق ومعاينة قسم الولادات، واضاف أن النار أتت على محتويات القاعة دون سواها، وتسبب ذلك في احتراق ستائر الغرفة والحشايا ومكيف الهواء دون تسجيل أضرار مادية أخرى أو بشرية.

...

ولفت الى أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة يضطر الإطار الصحي العامل بالمستشفى الى تشغيل المكيفات كامل اليوم دون انقطاع، وهو ما تسبب في حدوث التماس الكهربائي.


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