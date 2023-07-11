نابل: مصالح التجارة تواصل تنفيذ حملة خصوصية لمراقبة قطاع المخابز وحجز حوالي 60 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة

تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بنابل تنفيذ حملة خصوصية لمراقبة قطاع المخابز، التي انطلقت منذ بداية شهر جويلية الجاري، بهدف تأمين التزويد بمادة الخبز والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتلاعب بتراتيب الدعم، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي في تصريح لصحفية (وات)



وأضاف المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء، انه تم منذ بداية الحملة القيام بمسح رقابي شمل أغلب معتمديات الجهة، أسفر عن حجز حوالي 60 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة، واشار إلى تسجيل تحسن تدريجي في التزود بمادة الخبز التي شهدت مع أواخر شهر جوان بعض الضغوطات على المخابز تزامنا مع عطلة عيد الأضحى





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وأفاد الخلفاوي بانه يتم يوميا تزويد الجهة بحوالي 1500 قنطار من مادة الفرينة المدعمة، وانه تم بتاريخ أمس الاثنين رصد كمية استثنائية في حدود 572 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة خلال شهر جويلية سيتم توزيعها على عدد من المخابز بالمعتمديات التي تشهد ضغطا على الاستهلاك منها الحمامات ونابل وبني خيار وقليبية والهوارية ودار شعبان الفهري



وأشار إلى أنه تم تخصيص حصة استثنائية من الفرينة المدعمة في حدود 52 قنطارا لفائدة معتمدية قرمبالية بعد ملاحظة طلب كبير على مادة الخبز، بالإضافة إلى إدراج معتمدية سليمان ضمن برنامج الحصص الاستثنائية باعتبار انها تشهد ارتفاعا في الاستهلاك خلال الفترة الصيفية



وقال المدير الجهوي للتجارة إن الوضع العام يشهد انفراجا تدريجيا، لافتا إلى المجهود الاستثنائي لكافة المتدخلين من وزارة الاشراف وديوان الحبوب والهياكل المهنية بهدف توفير مادة الخبز بكافة معتمديات الولاية التي تستقطب عددا هاما من المصطافين وتشهد ضغوطات، خاصة نهاية الأسبوع .



وبخصوص تشكيات بعض المواطنين من التقليص في وزن الخبز، أوضح أن المخابز المصنفة ملزمة بتحديد وزن الخبز الرفيع "الباقات" في حدود 220 غراما والخبز العادي في حدود 400 غرام في حين أن المخابز غير المصنفة لا تخضع لنفس التراتيب باعتبار أن وزن الخبز الرفيع غير المدعم محدد بحوالي 150 غراما



يشار الى ان أغلب معتمديات ولاية نابل، شهدت خلال الفترة الأخيرة نقصا في التزود بالخبز مما خلف حالة من الاستياء في صفوف المواطنين الذين طالبوا بإيجاد الحلول الكفيلة لتوفير هذه المادة الأساسية خاصة مع بداية عطلة الصيف التي تشهد فيها الجهة إقبال المصطافين وارتفاع نسق الاستهلاك