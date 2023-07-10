آفاق التعاون في عديد المجالات وملف الهجرة غير النظامية محور لقاء وزير الخارجية مع نظيره المالطي

مثلت آفاق التعاون في عديد المجالات وملف الهجرة غير النظامية محور لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي يان بورغ. وتطرق الجانبان، وفق بلاغ نشرته الوزارة، إلى آفاق التعاون لاسيما في مجالات التشغيل والتكوين المهني والطاقة والسياحة إلى جانب السبل الكفيلة بمكافحة الهجرة غير النظامية في إطار مقاربة شاملة قوامها الشراكة والنهوض بالاستثمار في البلدين.

وتم أثناء هذه المقابلة الإشادة بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين تونس ومالطا وعزم الطرفين على مزيد الارتقاء بها خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

تجدر الإشارة إلى إن المحادثة جرت بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى تونس الوزير الأول لجمهورية مالطا روبار آبيلا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

