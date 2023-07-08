استقبال خاص لمحمد علي بن رمضان في اول حصة تدريب له مع فريقه الجديد فرنسفاروش المجري

خاض الدولي التونسي محمد علي بن رمضان اليوم اول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد نادي فرنسفاروش المجري . وخص لاعبو الفريق المجري زميلهم المنتدب الجديد باستقبال خاص.



وافاد مصدر مقرب من بن رمضان وكالة (وات ) ان اللاعب الدولي ولاعب الترجي السابق مرتاح كثيرا في ناديه الجديد وقد ابدى اعجابه بظروف التدريب وبالمرافق والتجهيزات المتوفرة بمركب النادي على مستوى ملاعب التمارين وقاعة متطورة لتقوية العضلات . كما افاد بن رمضان احد افراد عائلته بانه وجد كل الترحاب من رئيس النادي ومدرب الفريق و زملائه في الفريق وانه مسرور كثيرا بخوض تجربته الجديدة مع الفريق المجري.





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ويذكر ان اللاعب السابق للترجي التونسي محمد علي بن رمضان وقّع لنادي فرنسفاروش المجري، لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر، إثر نهاية عقده مع الترجي، يوم 30 جوان الماضي.

وباشر بن رمضان التدريبات مع فرنسفاروش للمشاركة في تحضيرات فريقه خلال الشهر الحالي، ضمن الأدوار التمهيدية من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.