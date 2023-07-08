Babnet

استقبال خاص لمحمد علي بن رمضان في اول حصة تدريب له مع فريقه الجديد فرنسفاروش المجري

Publié le Samedi 08 Juillet 2023 - 19:16 قراءة: 0 د, 45 ث
      
خاض الدولي التونسي محمد علي بن رمضان اليوم اول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد نادي فرنسفاروش المجري . وخص لاعبو الفريق المجري زميلهم المنتدب الجديد باستقبال خاص.

وافاد مصدر مقرب من بن رمضان وكالة (وات ) ان اللاعب الدولي ولاعب الترجي السابق مرتاح كثيرا في ناديه الجديد وقد ابدى اعجابه بظروف التدريب وبالمرافق والتجهيزات المتوفرة بمركب النادي على مستوى ملاعب التمارين وقاعة متطورة لتقوية العضلات . كما افاد بن رمضان احد افراد عائلته بانه وجد كل الترحاب من رئيس النادي ومدرب الفريق و زملائه في الفريق وانه مسرور كثيرا بخوض تجربته الجديدة مع الفريق المجري.

...

ويذكر ان اللاعب السابق للترجي التونسي محمد علي بن رمضان وقّع لنادي فرنسفاروش المجري، لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر، إثر نهاية عقده مع الترجي، يوم 30 جوان الماضي.
وباشر بن رمضان التدريبات مع فرنسفاروش للمشاركة في تحضيرات فريقه خلال الشهر الحالي، ضمن الأدوار التمهيدية من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269517


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 08 جويلية 2023 | 20 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:15 12:31 05:07 03:18
Babnet
32°
 Babnet44° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet29°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
44°-2940°-2737°-2738°-2841°-28
  • Avoirs en devises
    22940,2

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 3,36770 DT        1$ =3,09901 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1359,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*