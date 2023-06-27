الرابطة المحترفة الاولى : النجم الساحلي يحرز اللقب والتعادل السلبي يحسم دربي العاصمة

احرز النجم الساحلي لقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بتعادله السلبي مع مضيفه اتحاد بن قردان اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة عشرة قبل الاخيرة من منافسات مرحلة التتويج التي شهدت تعادل الترجي الرياضي مع النادي الافريقي بلا اهداف في دربي العاصمة ليخسر الفريقان نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على المركز الثاني المؤهل الى رابطة ابطال افريقيا الموسم المقبل.
ووجد النجم الساحلي ضالته التي بحث عنها قبل هذه الجولة وهي العودة بنقطة من ملعب بن قردان من اجل تامين لقب البطولة حيث انتهت المواجهة بتعادل ابيض ليتوج فريق جوهرة الساحل باللقب الحادي عشر في تاريخه والاول منذ موسم 2015-2016 جولة واحدة قبل نهاية السباق. وهو اللقب الرابع للنجم الساحلي تحت قيادة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي بعد سنوات 1987 و2007 و2016.
وعزز النجم الساحلي الذي حافظ للمباراة الخامسة على التوالي على نظافة شباكه صدارته بالوصول الى النقطة 31 متقدما بفارق 6 نقاط على ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري (25 نقطة) بينما رفع اتحاد بن قردان رصيده الى 21 نقطة في المرتبة الخامسة.
ووجد النجم الساحلي ضالته التي بحث عنها قبل هذه الجولة وهي العودة بنقطة من ملعب بن قردان من اجل تامين لقب البطولة حيث انتهت المواجهة بتعادل ابيض ليتوج فريق جوهرة الساحل باللقب الحادي عشر في تاريخه والاول منذ موسم 2015-2016 جولة واحدة قبل نهاية السباق. وهو اللقب الرابع للنجم الساحلي تحت قيادة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي بعد سنوات 1987 و2007 و2016.
وعزز النجم الساحلي الذي حافظ للمباراة الخامسة على التوالي على نظافة شباكه صدارته بالوصول الى النقطة 31 متقدما بفارق 6 نقاط على ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري (25 نقطة) بينما رفع اتحاد بن قردان رصيده الى 21 نقطة في المرتبة الخامسة.
ومن جهة اخرى، حسم التعادل السلبي دربي العاصمة بين الترجي الرياضي وجاره النادي الافريقي وهي نتيجة لم تخدم مصلحة الفريقين اللذين فرطا في المركز الثاني المؤهل الى مسابقة رابطة ابطال افريقيا لفائدة الاتحاد المنستيري الفائز امس الاثنين على مضيفه الاولمبي الباجي 3-1 في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الجولة الختامية للبطولة.
ويحتل الترجي الرياضي المركز الثاني بمجموع 25 نقطة بالتساوي مع الاتحاد المنستيري الذي يتمتع باسبقية المواجهات المباشرة بينما يملك النادي الافريقي في رصيده 24 نقطة في المركز الرابع.
وفي الجولة الختامية المقررة يوم الجمعة المقبل، يستضيف الاتحاد المنستيري في مصطفى بن جنات النادي الصفاقسي بينما يستقبل النادي الافريقي في حمادي العقربي برادس اتحاد بن قردان في حين يتحول الترجي الرياضي الى الجنوب لملاقة مضيفه اتحاد تطاوين.
وفي مباراة ثالثة اقيمت اليوم ايضا، امطر النادي الصفاقسي شباك ضيفه اتحاد تطاوين برباعية نظيفة تداول عليها امان الله الحبوبي (2) والحسين علي (7) واشرف الحباسي (14 و60). ورفع فريق عاصمة الجنوب رصيده الى 17 نقطة في المركز السادس بينما يقبع اتحاد تطاوين في اسفل الترتيب ب4 نقاط.
النتائج والترتيب
تونس 27 جوان (وات)- في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الثلاثاء:
في رادس
الترجي الرياضي 0
النادي الافريقي 0
في بنقردان
اتحاد بنقردان 0
النجم الساحلي 0
في صفاقس
النادي الصفاقسي 4 امين الله الحبوبي (2) وحسين علي (7) واشرف الحباسي (14 و60)
اتحاد تطاوين 0
الاثنين 26 جوان
في بنزرت
الاولمبي الباجي 1 كلودي كيلانغلانغا (65)
الاتحاد المنستيري 3 هيكل الشيخاوي (45 و74) ويوسف اومارو (55)
الترتيب
النجم الساحلي 31 13 بطل الموسم
الاتحاد المنستيري 25 13
الترجي الرياضي 25 13
النادي الافريقي 24 13
اتحاد بنقردان 21 13
النادي الصفاقسي 17 13
الاولمبي الباجي 16 13
اتحاد تطاوين 4 13
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