الرابطة المحترفة الاولى : النجم الساحلي يحرز اللقب والتعادل السلبي يحسم دربي العاصمة

احرز النجم الساحلي لقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بتعادله السلبي مع مضيفه اتحاد بن قردان اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة عشرة قبل الاخيرة من منافسات مرحلة التتويج التي شهدت تعادل الترجي الرياضي مع النادي الافريقي بلا اهداف في دربي العاصمة ليخسر الفريقان نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على المركز الثاني المؤهل الى رابطة ابطال افريقيا الموسم المقبل.



ووجد النجم الساحلي ضالته التي بحث عنها قبل هذه الجولة وهي العودة بنقطة من ملعب بن قردان من اجل تامين لقب البطولة حيث انتهت المواجهة بتعادل ابيض ليتوج فريق جوهرة الساحل باللقب الحادي عشر في تاريخه والاول منذ موسم 2015-2016 جولة واحدة قبل نهاية السباق. وهو اللقب الرابع للنجم الساحلي تحت قيادة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي بعد سنوات 1987 و2007 و2016.

وعزز النجم الساحلي الذي حافظ للمباراة الخامسة على التوالي على نظافة شباكه صدارته بالوصول الى النقطة 31 متقدما بفارق 6 نقاط على ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري (25 نقطة) بينما رفع اتحاد بن قردان رصيده الى 21 نقطة في المرتبة الخامسة.



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