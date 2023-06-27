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بلاغ مروري بمناسبة عطلة عيد الإضحى

Publié le Mardi 27 Juin 2023 - 11:19 قراءة: 0 د, 51 ث
      
دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، مستعملي الطريق، إلى "التخفيض من السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة وكذلك اتباع إشارات ونصائح الأعوان"، وذلك في إطار "الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الإضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة".

وشدّدت الداخلية على "ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض وتجنب السياقة في حالة تعب"، فضلا عن التأكيد على "عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة".

...

وأفادت الوزارة بأن مصالحها انطلقت بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الأحد 2 جويلية 2023، في تنظيم حملات وطنية وقائية وتحسيسية بكامل تراب الجمهورية، "قصد بلوغ الهدف من الاحتفالات بالعيد دون حوادث".

وقالت إنها وضعت كلّ الإمكانيّات البشريّة والمادية لإرشاد ومُساعدة مُستعملي الطريق، والذين يمكنهم عند الضرورة الإتصال بأرقام هواتف النجدة التالية:
/ 197 الأمن الوطني ــ 193 الحرس الوطني ــ 198 الحماية المدنيّة

كما بإمكانهم الإتصال بإدارة شرطة المرور على الأرقام التالية: 71.342.787 ــ 71.343.201
أو المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم: 71.960.448


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