"عطور عربية" عرض فني فرجوي للموسيقار محمد علي كمون يفتتح مساء الإثنين الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

يفتتح العرض الفني الفرجوي "عطور عربية" للموسيقار التونسي محمد علي كمون الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تنطلق رسميا مساء غد الإثنين لتتواصل إلى غاية يوم 15 جوان الحالي بتونس العاصمة تحت شعار "الفنون والثقافة تجمعنا".

ويقام حفل الافتتاح بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وسيتم نقله مباشرة عبر عديد القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية العربية العمومية والخاصة.

وكان محمد علي كمون اختار في السنوات الأخيرة، الغوص في التراث الموسيقي التونسي وإخراجه في أبهى حلة، بإدخال نوتات موسيقية معاصرة على هذا التراث الذي جمعه من مختلف ولايات الجمهورية، وقدمه تحت عنوان "24 عطر" وكان قدمه في افتتاح أيام قرطاج الموسيقية وفي اختتام مهرجان قرطاج الدولي 2018 وفي قاعة الأولمبيا بباريس وفي العديد من المسارح وفضاءات العروض.

وقد كانت تجربة ناجحة ومتفردة نالت إعجاب الكثيرين سواء من المختصين في الموسيقى أو من الجمهور الواسع، مما دفعه لمواصلة البحث في المدونة الموسيقية العربية بشكل أوسع، ليخرج بعطور عربية تقدم للجمهور شذى متفردا يميز بلدان العالم العربي، هي بادرة أولى من نوعها، ستشكل رحلة مثيرة عبر الزمن والحضارات، وسيقدمها محمد علي كمون في افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون، ويشارك فيها ثلة من المطربين والموسيقيين والراقصين من مختلف البلدان العربية سواء المغاربية أو الخليجية أو دول جنوب الصحراء والمشرق.



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ووفق ما تم الإعلان عنه من قبل المنظمين، فإن عرض الافتتاح سيكون "بمواصفات عالية من حيث التصور والإعداد والديكور والإضاءة والإخراج. كما أن هذا العرض الفني الفرجوي، يتكون من 5 لوحات منحها محمد علي كمون عناوين هي "عطورات الواحة" و"العطور النسائية" و"العطور الأندلسية المغاربية" والعطور الساحلية" و"عطور جنوب الصحراء".

فأما عطور الواحات، فهي أغان ذات أصول بدوية توجد بواحات المغرب العربي، وسيقدمها المطرب اليمني أسامة محبوب رفقة الصوت البدوي القادم من تطاوين (الجنوب التونسي) معتصم الأمير، الذي كان صوتا مميزا في عرض "24 عطر" .

أما العطور النسائية فتتميز برقصات شرقية وتمتزج بإيقاعات الدبكة، وستؤديها المطربة اللبنانية جاهدة وهبة، والفنانة التونسية مريم الكناني. وترافقهما فرقة رقص فلسطينية بقيادة الفنان سامر عياد. فيما يقدم كل من الفنان الجزائري عباس ريغي والتونسي سفيان الزايدي لوحة فنية من أجمل العطور التراثية المغاربية والاندلسية، ترافقهما الراقصة التونسية أميمة المناعي في رقصة الوشاح القسنطيني.

وتقدم فرقة كيرانيس من قرقنة بقيادة الفنان فتحي غرس الله العطور الساحلية. ويشاركها في تقديم هذه العطور فرقة الجبل الغربي بإدارة الباحث في التراث الليبي أحمد دعوب من طرابلس.

وتختتم العطور العربية بعطور جنوب الصحراء وهي لوحة فنية تمتزج فيها إيقاعات السطمبالي التونسي بإيقاعات أخرى من جنوب الصحراء يؤديها منشد القيروان حسن سعدة رفقة كافة الفنانين الضيوف في العرض.

وإلى جانب هذا العرض الموسيقي الفرجوي الضخم، تتميز سهرة افتتاح المهرجان بتكريم كوكبة من الفنانين والمبدعين الضيوف من مختلف البلدان العربية إلى جانب توزيع الجوائز على المتوجين في المسابقة العربية للموسيقى والغناء.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبيل حفل الافتتاح الرسمي مساء غد، ينطلق برنامج الدورة 23 من المهرجان صباح الإثنين، حيث يستهل بتنظيم الدورة الأولى للمنتدى العربي للإعلام السياحي، الذي ستقام فعالياته بفندق اتحاد إذاعات الدول العربية بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة.





