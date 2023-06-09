.. نادي الرجاء المغربي يتعاقد مع المدرب الألماني جوزيف زينبارو خلفا لمنذر الكبير

أعلن نادي الرجاء المغربي، يوم /الخميس/، تعاقده مع الألماني جوزيف زينباور لقيادة فريق كرة القدم، خلفا للتونسي منذر الكبير.

وذكر النادي في بيان على موقعه الالكتروني أن زينبارو /53 عاما/ سيكون مدربا للفريق لمدة موسم قابل للتمديد.



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وذكر النادي في بيان على موقعه الالكتروني أن زينبارو /53 عاما/ سيكون مدربا للفريق لمدة موسم قابل للتمديد.

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وأضاف النادي في بيانه أن لاعب الفريق السابق عبدالكريم جيناني سيكون مساعدا للمدرب زينبارو في مهمته التي ستبدأ الأسبوع المقبل بمواجهة نادي نهضة بركان لحساب الجولة السابعة والعشرين من البطولة المغربية لكرة القدم.



ويحتل الرجاء المركز السادس في ترتيب البطولة برصيد (36) نقطة، بفارق (21) نقطة عن نادي الجيش المتصدر برصيد (57) نقطة.