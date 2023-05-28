سوسة : تظاهرة تحسيسية وتنشيطية حول مخاطر التدخين

احتضنت ساحة المدن المتوامة وشاطئ كورنيش بوجعفر بمدينة سوسة، اليوم الاحد، تظاهرة رياضية تنشيطية "family move"، تحت شعار " التدخين بلاء والحركة دواء"، في اطار اليوم الوطني التحسيسي ضد التدخين واليوم العالمي للامتناع عن التدخين.



وشهدت الساحة بالمناسبة، تنظيم جملة من التظاهرات التنشيطية والرياضية والعروض الفرجوية المتنوعة، موجهة لمختلف الشرائح العمرية، على غرار جولة استعراضية بالدراجات الهوائية ومباريات في الكرة الطائرة الشاطئية وكرة اليد الشاطئية، الى جانب لوحات في التعبير الجسماني والرقص الفني والرياضي، وعرض خاص في فنون الدفاع ومسابقة جهوية في الفنون التشكيلية.



وتهدف هذه التظاهرة المشتركة بين المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والإدارة الجهوية للصحة، الى حث المدخنين على الاقلاع عن التدخين، باعتبار المخاطر والمضار المترتبة عنه، وما يخلفه من تأثيرات سلبية على الصحة، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للشباب والرياضة خالد البكوش.



من جهتها، أفادت حفصية العذاري رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة، في تصريح اعلامي، بأن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة شاركت في هذا اليوم التحسيسي بالخصوص، من خلال إقامة ورشة للاقلاع عن التدخين مع قيس نسبة الإدمان، وورشة للتحسيس بمخاطر التدخين، وورشة للحث على اعتماد نمط عيش سليم، وأخرى للتقصي عن الامراض المزمنة.



وأكدت العذاري ان عملية المسح الصحي الأخير بتونس، بينت بالخصوص تفشي ظاهرة التدخين لدى اليافعين والمراهقين، مبينة أن استهلاك أول سيجارة يبدأ في سن السابعة، وأن 25 بالمائة من المدخنين تفوق أعمارهم 15 سنة.



كما صرحت بأن التدخين يتسبب في 13200 حالة وفاة سنويا في تونس، أي ما يعادل 20 بالمائة من نسبة الوفيات سنة 2019 ، وبمعدل 36 حالة وفاة يوميا جراء التدخين، وذلك وفق نتائج الدراسة الطبية والاقتصادية حول التدخين في تونس.



وذكرت أن المؤسسات الصحية بولاية سوسة، تضم 5 عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، داعية المدخنين بالجهة الى التوجه الى هذه الفضاءات لتلقي التثقيف الصحي اللازم، بهدف الإقلاع عن هذه العادة السيئة.



