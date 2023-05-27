Babnet

ترسيم ملفّ "التراث الموسيقي في أرشيف البارون ديرلانجي" في سجلّ "ذاكرة العالم" لليونسكو

Publié le Samedi 27 Mai 2023 - 20:09 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلنت منظمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثقافة "اليونسكو " عن ترسيم ملف "التراث الموسيقي في أرشيف البارون ديرلانجي" في سجلّ "ذاكرة العالم" للمنظّمة.
وأعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ أمس أن هذا الإنجاز يأتي ليدعم الجهود الوطنية المتواصلة للتعريف بتراثنا المادي وغير المادي محليا ودوليا، ولتثمينه وتعزيز مكانته وإبراز ثرائه وجدارته بالحفظ في ذاكرة التراث العالمي.
وذكّرت بأن إعداد ملف التراث الموسيقي في أرشيف البارون ديرلانجي (1910-1932) تم من قبل خبراء مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء"، ويختزل الوثائق النادرة المتعلّقة بمعرفة أصول الموسيقى التونسية والعربية والمتوسطية.

وللتذكير فقد ولد البارون "رودولف ديرلانجي"، الألماني الأصل والفرنسي المولد والإنڨليزي المنشأ عام 1872، وتوفّي عام 1932(60 سنة)، ويعتبر "ديرلانجي" من الشخصيات الأوروبية التي عاشت في تونس واهتمّت كثيرا بقضايا الفن العربي. ولأنه كان عاشقا للموسيقى، فقد نمت لديه فكرة إعداد عمل جامع حول الموسيقى العربية بمختلف أنماطها وضروبها، وفكّر في وضع مُؤلف موسوعي يؤرّخ للموسيقى العربية ويعرّف بأهم مصادرها النظرية التأسيسية، حيث يحتوي الأرشيف الموسيقي للبارون ديرلانجي على أكثر من 494 وثيقة، منها 64 تهتم بمختلف الأنماط الموسيقية المتداولة في تونس.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267333


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 27 ماي 2023 | 7 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:16 19:31 16:07 12:23 05:04 03:17
Babnet
22°
 Babnet28° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1727°-1924°-1924°-1823°-18
  • Avoirs en devises
    21704,0

  • (26 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33757 DT        1$ =3,10450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mai)   317,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    