ترسيم ملفّ "التراث الموسيقي في أرشيف البارون ديرلانجي" في سجلّ "ذاكرة العالم" لليونسكو

أعلنت منظمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثقافة "اليونسكو " عن ترسيم ملف "التراث الموسيقي في أرشيف البارون ديرلانجي" في سجلّ "ذاكرة العالم" للمنظّمة.

وأعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ أمس أن هذا الإنجاز يأتي ليدعم الجهود الوطنية المتواصلة للتعريف بتراثنا المادي وغير المادي محليا ودوليا، ولتثمينه وتعزيز مكانته وإبراز ثرائه وجدارته بالحفظ في ذاكرة التراث العالمي.

وذكّرت بأن إعداد ملف التراث الموسيقي في أرشيف البارون ديرلانجي (1910-1932) تم من قبل خبراء مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء"، ويختزل الوثائق النادرة المتعلّقة بمعرفة أصول الموسيقى التونسية والعربية والمتوسطية.



وللتذكير فقد ولد البارون "رودولف ديرلانجي"، الألماني الأصل والفرنسي المولد والإنڨليزي المنشأ عام 1872، وتوفّي عام 1932(60 سنة)، ويعتبر "ديرلانجي" من الشخصيات الأوروبية التي عاشت في تونس واهتمّت كثيرا بقضايا الفن العربي. ولأنه كان عاشقا للموسيقى، فقد نمت لديه فكرة إعداد عمل جامع حول الموسيقى العربية بمختلف أنماطها وضروبها، وفكّر في وضع مُؤلف موسوعي يؤرّخ للموسيقى العربية ويعرّف بأهم مصادرها النظرية التأسيسية، حيث يحتوي الأرشيف الموسيقي للبارون ديرلانجي على أكثر من 494 وثيقة، منها 64 تهتم بمختلف الأنماط الموسيقية المتداولة في تونس.





