البريد التونسي ونظيره الاثيوبي يوقعان اتفاقية تغطي عديد مجالات التعاون

وقع البريد التونسي ونظيره الاثيوبي، الخميس، اتفاقية لدفع التعاون في مجال الخدمات البريدية والمالية والرقمية واللوجستية وكذلك الجانب المتعلق بالموارد البشرية.



وتوفى التوقيع على الاتفاقية الرئيس المدير العام للبريد التونسي، سامي المكي، والرئيسة المديرة العامة لبريد أثيوبيا، هانا أرايا سيلاسي، بحضورعضو مجلس إدارة بريد أثيوبيا، مولوقيتا بيياني ومسؤولين من الجانبين.



ويؤدي وفد رفيع المستوى من مؤسسة البريد الاثيوبي زيارة عمل الى تونس خلال الفترة الممتدّة من 22 إلى 27 ماي 2023.





واكد البريد التونسي انه نظم، في اطار هذه الزيارة، ورشات عمل أمنها خبراء من البريد التونسي لعرض وإبراز الخدمات والمنتوجات والحلول الرقمية ذات القيمة المضافة التي يوفرها البريد التونسي لفائدة الحرفاء.













