مدنين: تدعيم اختصاصات مركز التكوين في البناء المعدني واللحام باختصاص الدهن الصناعي ومعالجة الأسطح

دعّم المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني واللحام بمدنين اختصاصاته باختصاص جديد هو الدهن الصناعي ومعالجة الاسطح، وذلك في اطار استجابته لحاجيات سوق الشغل من اليد العاملة المختصة، وفق مدير المركز عبد السلام العوام.

وقد انطلق التكوين في هذا الاختصاص، وفق ذات المصدر، بداية من شهر ماي الحالي بعدد 15 متكونا بعد ان تم تجهيز الورشة بما تتطلبه من معدات وتجهيزات ضرورية للتكوين بكلفة بلغت 893 الف دينار.

وأوضح المكوّن فتحي الجراي أنّ هذا الاختصاص يعتبر مهمّا ويفتح عدة آفاق أمام المتكونين سواء في المناطق الساحلية التي يكون فيها هذا الاختصاص مطلوبا للسفن البحرية والصناعات البحرية عموما، او في الصناعات البترولية وصناعة السيارات وحتى الطائرات، مشيرا الى ان مدة سنتين كافية للتكون في هذا الاختصاص الذي سيعطي للمركز اشعاعا كبيرا نظرا للطلب المتزايد عليه وطنيا ودوليا.

ويعزّز هذه الاختصاص اختصاصات المركز الذي يؤم حاليا 320 متكوّنا مقابل طاقة استيعاب جملية تصل الى 500 متكون يتوزعون على اختصاصات اللحام والتركيب، وبناء الهياكل المعدنية، وتقنيات اللحام والتركيب والبناء المعدني.

يذكر ان التكوين بهذا المركز قد انطلق منذ سنة 2017 وهو من المشاريع المنجزة بالتعاون مع الحكومة الفرنسية في اطار برامج التنمية المتضامنة.



