النسخة 17 لدورة تونس المفتوحة للتنس من 15 الى 20 ماي الجاري

تحتضن تونس فعاليات النسخة السابعة عشرة لدورة "كيا" تونس المفتوحة للتنس ذات 75 نقطة التي ينظمها نادي التنس بتونس من 15 الى 20 ماي الجاري بمشاركة اكثر من 50 لاعبا يمثلون 21 جنسية من القارات الخمس بجوائز مالية قيمتها 80 الف دولار.



واوضح خيري كشريد رئيس نادي التنس بتونس خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة ان "النسخة السابعة عشرة لدورة تونس الدولية للتنس تتزامن مع حدث هام وهو احتفال النادي بمرور مائة سنة على تاسيسه وهي مناسبة تستوجب الاعتراف بالجميل لكل الرجالات التي مرت على النادي و اسهمت في اشعاعه ونجاحه وابرزهم الراحل عزيز زهير حيث سيقع اطلاق اسم الفقيد على الملعب الرئيسي لنادي التنس بتونس في حركة تجسم قيم الوفاء لكل من ساهم في تطور لعبة التنس بتونس".

واضاف كشريد ان "النسخة الحالية عرفت تطورا على مستوى الجوائز المرصودة والتي مرت من 54 الف دولار في السنة الفارطة الى 80 الف دولار هذا العام في خطوة اردناها ترسيخا لهذا التقليد الذي انطلق من سنة 2004 ".

ومن جانبه، شدد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ان "نادي التنس بتونس ومن خلال تنظيم النسخة 17 للدورة اكد تمسكه بالقيم الاولمبية السامية وابرزها الاعتراف بالجميل لكل من قدم خدمات للعبة التنس في تونس على غرار الراحل عزيز زهير وهو ما يملي الاستمرار في هذا التقليد من اجل ترسيخ ممارسة رياضة التنس في تونس "

واعلن بوصيان ان "اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ستقدم دعما ماديا لنادي التنس بتونس بمناسبة احتضان دورته السابعة عشرة".

واكد طارق الشريف رئيس الكونفدرالية الافريقية للتنس ان "التنس التونسي عرف تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة وانتشارا واسعا بعد ان كان رياضة نخبوية وهذا بفضل نجاحات نجوم اللعبة مثل انس جابر و مالك الجزيري معربا عن الاعتقاد ان تونس قادرة على انجاب ابطال اخرين شريطة توسيع قاعدة المجازين وتطوير البنية التحتية واستقدام افضل المدربين و تنظيم اكبر عدد ممكن من الدورات وهذه كلها شروط اساسية لاكتشاف مشاريع ابطال للمستقبل.

وختمت سلمى المولهي رئيسة الجامعة التونسية للتنس ان "نادي التنس بتونس يعد من اعرق الاندية في العالم وتنشط في ملاعبه ابرز العناصر الوطنية وما تنظيم النسخة 17 لدورة تونس المفتوحة للتنس الا دليل على قيمة هذا النادي واصراره على تثبيت هذا التقليد الذي من شانه العود بالنفع على التنس التونسي في ظل مشاركة عدد هام من اللاعبين ابرزهم مالك الجزيري الذي سيخوض اخر دورة له كلاعب بالاضافة الى عزيز دوقاز واسكندر المنصوري ومعز الشرقي، كما سيقع تمتيع عناصر اخرى بدعوات مشاركة استثنائية خاصة بهذه الدورة".

يذكر ان الادوار التصفوية ستنطلق غدا بمشاركة 24 لاعبا للانضمام الى الجدول النهائي للدورة و الذي سيضم 32 لاعبا. وستنطلق المباريات يوم الاثنين القادم فضلا عن مشاركة 16 فريقا في منافسات الزوجي وسيدير المقابلات 11 حكما 6 من تونس و 5 اجانب.



