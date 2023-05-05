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الرابطة الاولى (مجموعة التتويج) - هيثم القصعي حكما لمباراة اتحاد تطاوين والنادي الصفاقسي

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 16:14 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تم تعيين الحكم هيثم القصعي لادارة مباراة اتحاد تطاوين وضيفه النادي الصفاقسي المقررة غدا السبت على ملعب نجيب الخطاب بتطاوين على الساعة الرابعة بعد الظهر في افتتاح الجولة السادسة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ويتالف بقية الطاقم من مروان سعد كحكم مساعد اول وحسان شعبان كحكم مساعد ثان بينما سيكون محمود قصيعة حكما رابعا. اما غرفة "الفار" فستضم الثنائي امير الوصيف ومحمد بكير.

وفي ما يلي برنامج الجولة السادسة
السبت 6 ماي 2023
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س 16)
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي هيثم القصعي
الاحد 7 ماي 2023
ملعب اولمبي سوسة (س 16)
النجم الساحلي - اتحاد بن قردان
ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)
النادي الافريقي - الترجي الرياضي
الاثنين 8 ماي 2023
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 17)
الاتحاد المنستيري - الاولمبي الباجي

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الساحلي 15 5 4 0 1 5 2
2- اتحاد بن قردان 13 5 3 1 1 8 5
3- النادي الافريقي 11 5 3 1 1 6 2
-- الترجي الرياضي 11 5 2 1 2 4 5
5- الاولمبي الباجي 9 5 2 1 2 4 2
6- الاتحاد المنستيري 8 5 1 1 3 5 7
7- النادي الصفاقسي 6 5 1 2 2 1 3
8- اتحاد تطاوين 3 5 0 1 4 2 9




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