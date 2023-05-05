عماد بن يونس مدربا لفريق الاتحاد المنستيري بعد إّنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب داركونوفيتش بالتراضي

أعلنت الهيئة المديرة لجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري اليومعن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب الأوّل داركونوفيتش ومساعده داراغان كلوم وتكليف المدرب المساعد عماد بن يونس للإشراف حاليا على فريق كرة القدم ".

وقد باشر المدرب عماد بن يونس في تدريب الفريق لمواصلة المحطات المقبلة ضمن بطولة الرابطة الوطنية المحترفة والبطولة العربية.

ويذكر ان داركوفيتش ومساعدة لم يرافقا الفريق الى بن قردان حيث اجرى الاتحاد المنستيري مباراة متاخرة امس لحساب الجولة الخامسة من مجموعة التتويج انهزم فيها امام اتحاد بنقردان بنتيجة 3-2

وقد تراجعت نتائج الاتحاد المنستيري في الاسابيع الاخيرة ليحتل حاليا المركز السادس برصيد 8 نقاط على بعد 7 نقاط من جاره النجم الساحلي المتصدر وبخمس نقاط عن اتحاد بنقردان الثاني في الترتيب ب13 نقطة



ورغم انه ما تزال 9 جولات في عمر سباق التتويج فان الاتحاد المنستيري اصبح في وضع صعب في رهانه من اجل لعب الادوار الاولى بعد ان كان مرشحا للمنافسة الجدية على احد المركزين الاول و الثاني المرشحين لرابطة ابطال افريقيا وذلك لتجديد الموعد للمرة الثانية على التوالي مع المسابقة الافريقية الامجد.



وكان الاتحاد المنستري الذي خرج من تصفيات رابطة الابطال لهذا الموسم ليلتحق بمسابقة كاس الاتحاد الافريقي التي خرج منها ايضا من الدور ربع نهائي للتصفيات امام اسيك ابيدجان الايفواري بعد التعادل في تونس 0-0 والهزيمة ايابا في كوتديفوار 0-2





