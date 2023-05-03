مونوبري: إدراج على مستوى البورصة تبعا للترفيع في رأس المال

سيكون بالإمكان تداول 19969372 سهم قديم لشركة البيت الجديد لمدينة تونس (مونوبري) ببورصة تونس، ابتداء من يوم، الخميس 4 ماي 2023 تبعا لقرار الترفيع في رأس مال الشركة، الذّي وقع اتخاذه خلال الجلسة العامّة الخارقة للعادة بتاريخ 31 جانفي 2023.



وقد صادقت الجلسة العامّة الخارقة للعادة على القرار المتعلّق بالزيادة في رأس مال الشركة ب39،938 مليون دينار ليبلغ قيمة 50،691 مليون دينار.



وسيكون تداول 5376364 سهم جديد، (بمعدل 7 اسهم جديدة عن كل 26 سهم قديم)، ابتداء من الترفيع النهائي في راس المال نقدا طبقا للإجراءات الجاري بها العمل، وبشكل منفصل عن الأسهم القديمة.



يذكر أن مونوبري قامت، منذ أيّام، بنشر المؤشرات المتعلقة بوضعيتها المالية في ما يتعلّق بسنة 2022، التّي أظهرت عجزا في نتيجتها الصافية بقيمة 8،4 مليون دينار.



